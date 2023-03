Was ist mit den traditionellen Rollenbildern?

Die sind hartnäckig, zumindest in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Eine europäische Sozialumfrage wollte von Müttern kürzlich wissen, ob Kinder leiden würden, wenn Mütter berufstätig sind. Nur neun von 100 Müttern in Dänemark fanden: ja. In Österreich waren es 47. In der Schweiz wohl ähnlich viele. Auch deshalb bräuchte es eigentlich mehr subventionierte Kitaplätze: Wenn Familien sehen, dass Kinder in der Kita glücklich sind und gefördert werden, dann ist die verteufelte Fremdbetreuung für viele hoffentlich nicht mehr so abschreckend.