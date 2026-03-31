Parlament setzt Prioritäten bei Adoptiveltern

Vor diesem Hintergrund ist der Entscheid des Nationalrats nur schwer nachzuvollziehen. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat gegen einen expliziten Ausstieg aus internationalen Adoptionen ausgesprochen. Er wählte immerhin ein differenziertes Vorgehen: Die Vorlage soll nun neben einem Ausstiegs- auch ein Reformszenario enthalten. Trotzdem: Das Parlament setzt in dieser Frage die Prioritäten offensichtlich nicht bei den Kindern, die aus ihrem familiären und kulturellen Umfeld gerissen wurden. Auch nicht bei den Müttern, die unter unklaren Bedingungen ihre Kinder weggaben. Die Mehrheit von National- und Ständerat zeigt vor allem Verständnis für Schweizer Ehepaare mit unerfülltem Kinderwunsch.