Petition mit 10’000 Unterschriften

An vorderster Front engagieren sich der Zürcher EVP-Nationalrat Nik Gugger, der Walliser FDP-Nationalrat Philippe Nantermod, die beiden Tessiner Nationalräte Giorgio Fonio (Mitte) und Simone Gianini (FDP) sowie der Solothurner Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Sie alle sind in irgendeiner Form persönlich durch das Thema Adoption geprägt. Zusammen mit inzwischen rund 10’000 Gleichgesinnten fordern sie vom Bundesrat in einer Petition, auf das Verbot internationaler Adoptionen zu verzichten.