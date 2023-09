Jetzt geht es erst richtig los. Wir haben nun eine erste Auslegeordnung. Die Bischöfe und die anderen Auftraggeber wissen jetzt, was sie zu tun haben. Ich hoffe sehr, dass sie die im Bericht gemachten Empfehlungen umsetzen. In den drei Jahren, auf die das eigentliche Forschungsprojekt angelegt ist, wird noch viel zum Vorschein kommen. Wir von der IG-MikU in der Deutschschweiz und die Sapec in der Romandie wissen als Betroffenenorganisationen jetzt genau, wo wir genauer hinschauen und kontrollieren müssen.