Fälle wurden oft nicht gemeldet

In den Archiven fanden sich zahlreiche Hinweise darauf, dass das kirchenrechtliche Strafrecht in Missbrauchsfällen nur sehr selten zur Anwendung kam. So stiessen die Forschenden auf einen Brief des damaligen St. Galler Bischofs Otmar Mäder aus den 1980er-Jahren. Mäder schrieb, er hätte zwar genug Material gegen einen Missbrauchstäter beisammen, um einen kirchenrechtlichen Prozess zu führen.«Allerdings ist das ein Weg, den ich deswegen nicht schätze, weil er ausserordentlich lange geht. Denn er ist nur über Rom möglich.» Hinweise für ein kirchenrechtliches Verfahren in dem Fall fanden die Forschenden nicht. Erst ab 2010 seien konsequenter kirchenrechtliche Verfahren durchgeführt worden, heisst es in der Studie dazu.