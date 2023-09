Jetzt können die Verantwortlichen der katholischen Kirche in der Schweiz nicht mehr zurück: Was Forscherinnen und Forscher der Universität Zürich in einer Pilotstudie zum Thema Missbrauch im kirchlichen Umfeld zusammengetragen haben, ist bahnbrechend und erschreckend zugleich. Ob Bischöfe, Äbte, Pfarrer oder weltliche Vertreter der Kirche: Sie alle müssen der unbequemen Wahrheit ins Auge blicken, dass ihre Institution jahrzehntelang weggeschaut hat, wenn es um sexuellen Missbrauch ging.