Die Dienstpflicht in der Schweiz revolutionieren: Nichts weniger will der Verein Service Citoyen. Heute müssen die Männer ins Militär, in den Zivilschutz oder den Zivildienst; die Frauen dürfen. Beim neuen Modell müssten alle für einige Monate einen Dienst an der Gemeinschaft leisten, die genaue Dauer ist noch unbestimmt. Aber man könnte selber wählen, wo man sich einsetzen will. Zu den traditionellen Sicherheitsdiensten sollen Aufgaben in den Bereichen Umwelt und Gesellschaft hinzukommen.