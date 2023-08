August und Silvester – könnte man nicht zwei Tage im Jahr den Leuten die Freude am Feiern gönnen?

Wenn es zwei Tage wären, von mir aus ab 8 Uhr abends bis um 1 Uhr in der Nacht – dann hätten wir die Initiative nicht gestartet. Aber Sie hören es doch selbst. Die Knallerei geht an Weihnachten los und dauert bis in die erste Neujahrswoche an. Und am 1. August ist es nicht gross anders. Sobald das Feuerwerk in den Ladenregalen liegt, wird es gezündet.