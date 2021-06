Fakten

Jede fünfte Frau in der Schweiz erlebte mindestens einmal in ihrem Leben ungewollte sexuelle Handlungen, zeigt eine repräsentative Studie des Forschungsinstituts GfS Bern. Jede achte hat Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. 59 Prozent werden unerwünscht berührt, geküsst, umarmt. Ein Drittel erlebt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Sexuelle Belästigung Am Arbeitsplatz bedrängt – was tun? . Solches Verhalten ist verboten – trotzdem zeigt eine Untersuchung, dass bei sexuellen Übergriffen das geltende Recht mitunter selbst eine Strafverfolgung verunmöglicht.



Das läuft politisch

In den letzten zwei Jahren hat sich eine intensive Debatte zum Sexualstrafrecht Kritik an Vorschlägen des Ständerats «Als wäre eine Vergewaltigung ohne Zwang nicht ‹echt›» entwickelt – sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person sollen angemessen bestraft werden. Gefordert wird deshalb eine Neudefinition des Vergewaltigungsbegriffs. Derzeit überarbeitet das Parlament das Sexualstrafrecht. Die Rechtskommission des Ständerats hat im Winter 2021 einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Die sogenannte Zustimmungslösung (nur Ja heisst Ja), die nicht im Vorschlag vorgesehen ist, erfährt zurzeit wachsende Unterstützung, auch aus konservativen Kantonen und etwa von den FDP-Frauen.



Das können Betroffene tun

Wenn Sie Opfer einer sexuellen Gewalttat geworden sind, sollten Sie sich zur Beweissicherung möglichst rasch medizinisch untersuchen lassen und Belege des Übergriffs sammeln. Lassen Sie sich von einer Opferhilfestelle beraten. Die Expertinnen geben Ihnen alle wichtigen Informationen zu einer allfälligen Anzeige bei der Polizei, dem weiteren Ablauf und Ihren Rechten.

Bei sexueller oder sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz helfen kantonale Schlichtungsbehörden nach Gleichstellungsgesetz, Fachstellen sowie Plattformen wie Belaestigt.ch. Sprechen Sie mit Vorgesetzten oder Personalverantwortlichen. Sobald diese Kenntnis vom Vorfall haben, sind sie zu einer Intervention verpflichtet.