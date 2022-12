Die Angst vor dem Scheitern

Dragqueen Serie «Zwischen den Geschlechtern», Teil 1: Medizin «Ich hielt es kaum noch aus» wurde ich erst, als ich für mein Kunststudium nach Zürich zog. Ich war 20 und «the new kid on the plug». Die Szene gehörte mir. Ich begann im Club eines Freundes.