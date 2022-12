Es war ein ungewöhnlich regnerischer und kühler Dienstagabend im April 2020, als der Polizei ein seltener Fang gelang. Mitten in Zürich, in der Nähe des Schaffhauserplatzes, verhaftete sie einen 29-jährigen Schweizer, der mit einem roten Opel Astra mit Waadtländer Kennzeichen unterwegs war.



Im Rucksack auf dem Beifahrersitz hatte er so viele Drogen dabei, um einen ganzen Rave in Ekstase zu versetzen. Die Polizisten zählten insgesamt 14 illegale Substanzen, darunter 323 MDMA-Pillen, 93 LSD-Blotter sowie über 400 Gramm Liquid Ecstasy. So steht es in einer bislang unveröffentlichten Anklageschrift, die dem Beobachter und der NZZ am Sonntag vorliegt.