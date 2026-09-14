Technisches Problem an der Schnittstelle

Erst nach Rücksprache mit dem Anbieter des Bezahlterminals klärte sich das Rätsel: Die Abbuchung war zwar erfolgt, wegen eines technischen Problems aber nie im Kassensystem und auf dem Bankkonto der Bäckerei gelandet. Dies erkläre auch, warum sich die Bäckerei nicht von sich aus bei Susanne Weber gemeldet hatte. Normalerweise fallen extrem hohe Beträge bei den täglichen Abrechnungen auf und werden zeitnah abgewickelt, so Nina Vogel, Inhouse Sales Support der Bakery Bakery. «Da wir mit unserem Terminalanbieter in Kontakt treten mussten, erfolgte die Rückerstattung erst Ende August.»