Dana Broger ist um acht losgefahren, von ihrer WG mitten in Zürich (Tourkarte am Artikelende). Eine Dreiviertelstunde später hat sie bereits Hausen am Albis passiert und pedalt Sihlbrugg entgegen. Im Süden der Zugersee, dahinter die Rigi, Kühe in der Morgensonne. «Mit dem Rennvelo bist du in kürzester Zeit in einer anderen Welt. An einem Tag schaffst du die halbe Schweiz», sagt sie, die Beine wirbeln, die Räder drehen.