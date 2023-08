Starker Wille, nicht Sturheit

Mein Vater sagte immer: «Ich kann dir nicht viel mit auf den Weg geben, das du in der Schule brauchen kannst. Doch Mensch sein lernt man nicht nur in der Schule.» Er lehrte mich, dass ich für meine Rechte einstehen muss – und dass das nicht Sturheit, sondern einen starken Willen bedeutet. Er lehrte mich, dass das Leben voller Überraschungen steckt – und dass die uns manchmal aus der Bahn werfen können. Doch mit kluger Voraussicht komme man schneller wieder auf die Beine. Das sei seine Art gewesen, die Kontrolle zu behalten in einem Leben, das so anders war als das Leben, das er von seiner alten Heimat her kannte.