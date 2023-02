Freiheit?

Die Freiheit, die Welt mit Kollegen zu bereisen. Wir waren in den USA, in Alaska beispielsweise, in Chile, Japan oder in Skandinavien, in Österreich und natürlich hier in der Schweiz. Wir sassen fast jede Woche im Flieger, vor 20 Jahren war das Umweltbewusstsein noch nicht so ein Thema. Im Vordergrund stand die Mission, den besten Schnee zu finden, um die besten Aufnahmen machen zu können. Es war ein Klassenlagergefühl, alle kannten alle, wunderbar.