Das Röntgenbild ergibt einen Verdacht auf einen gebrochenen Rückenwirbel. Wieder ein Fall für das Spital in Visp. Und so geht es weiter, bis die Praxis um 20 Uhr schliesst: 18 Unfälle wird Stoessel insgesamt behandeln an diesem Hochsaisontag in einem der grössten Skigebiete der Schweiz.