Doch in mir wächst der Kampfgeist. Eure Attitüde, ihr Asketen und Bessermenschen, ist mir unterdessen so was von wurst! Und wir reden hier von einer gepökelten Wurst mit besonders hohem Fettanteil. Ich will – Achtung, Neujahrsvorsatz! – künftig nämlich dem folgen, was mir der Nucleus accumbens befiehlt, das Lustzentrum im Gehirn. Dummerweise hat sich auch dort ein Schiedsrichter postiert. Er ruft streng: Cholesterin! Blutdruck! Gewicht!