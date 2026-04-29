Bevor der Anruf an die 142 durchgestellt wird, hören Anrufende eine aufgezeichnete Ansage. Wer akut bedroht werde, heisst es dort, soll sich via 117 direkt an die Polizei wenden. Der Hintergrund ist ein technischer. Denn Anrufe bei der 142 sind erst einmal anonym. Somit wissen die Fachpersonen nicht, wer die anrufende Person ist und wo sie sich befindet – im Unterschied zu Anrufen bei der Polizei. Wer bei der Polizei anruft, dessen Handystandort kann von der Behörde geortet werden, und ein Einsatz zu einem möglichen Tatort ist damit viel schneller möglich.