Die SODK treffe sich im Juni mit den Verantwortlichen aus allen Kantonen, erklärt Julie Tarchini, Fachbereichsleiterin für Gesellschaft und Sucht bei der SODK. Gemeinsam analysieren sie die aktuelle Lage: Wo gibt es bereits funktionierende Angebote, und wo fehlen wichtige Strukturen? Was für Tarchini bereits jetzt klar ist: «Wenn Kantone stärker regional zusammenarbeiten, können sie die Betroffenen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gezielter unterstützen.»