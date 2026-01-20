Psychologische Hilfe nötig

Sein Handeln hat Gianni zu einem gefragten Mann gemacht. Nonstop wird er von Medien befragt, einem französischen TV-Sender gibt er in Paris Auskunft. «Das lenkt mich ab.» Viele loben ihn als Held. «Das bin ich nicht. Ich tat, was man tun muss.» Eine Psychologin habe ihm gesagt, dass es Tage brauche, «bis ich richtig realisiere, was ich erlebt und gesehen habe». Dann werde er psychologische Hilfe beanspruchen. «Doch diese Bilder bringe ich mein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf.»