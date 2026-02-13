Was für schlimme Dinge meinen Sie?

Zum Beispiel, dass ich mich meine ganze Schulzeit über gemobbt gefühlt habe. Mehr als zehn Jahre lang. Das wurde kaum erwähnt. Oder dass mir die Lehrer aus meiner Sicht konstant schlechtere Noten gegeben haben, als ich es verdient hätte. Das macht was mit einem Menschen. Und dass ich mich in meiner Lehrzeit von meinen Adoptiveltern völlig alleingelassen fühlte, das kam auch überhaupt nicht vor. Ich glaube aber, das war der Grund, warum ich meine zweite Lehre abgebrochen habe – und heute so schlecht dastehe.