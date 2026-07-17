7. Die richtige Schwimmbahn

Normalerweise gibt es im Freibad mindestens zwei Schwimmbahnen: eine für Tempo und eine für Freistil. Manchmal gibt es auch noch eine Bahn für Krauler. Bei der Auswahl der Bahn gilt: sich nicht zu über-, aber auch nicht zu unterschätzen. Brustschwimmerinnen sowie Rückenschwimmer sollten nicht die Kraulbahn und womöglich auch nicht die Tempobahn auswählen. Denn wer krault, ist in der Regel schneller. Unklar ist, welcher Typ Schwimmer auf die Freistilbahn gehört: Was ist zum Beispiel mit den schnellen Brustschwimmern? Oder der fragwürdigen Schwimmer-Spezies, die den Kopf während des Brustschwumms nicht ins Wasser taucht? (Aua, Nacken!) Die Regel: Wenn man merkt, dass man ständig überholt wird, sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Bahn zu wechseln. Und wenn man selber ständig jemanden überholt, ebenfalls.