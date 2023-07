Vier Zürcher Parlamentarierinnen wollten vom Stadtrat wissen: Dürfen Frauen in Hallenbädern oben ohne schwimmen? Der Stadtrat hat nun geantwortet: Alle Badegäste dürfen nicht nur im Sommer in der Badi, sondern auch in Hallenbädern mit nacktem Oberkörper baden. Beobachter-Rechtsexpertin Nicole Müller erklärt, wie nackte Brüste juristisch geregelt sind.