In der Schweiz werden die Unterkünfte für Geflüchtete knapp, insbesondere fehlen Strukturen für Frauen. Was bedeutet das für Betroffene?

Wir wissen, dass viele Frauen auf der Flucht sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Sicherheitsleute, Schlepper, Mitfliehende tun den Frauen Gewalt an. In den Flüchtlingsunterkünften setzt sich die Gewalt oft nochmals fort. Je nach Einrichtung der Unterkunft fehlt es an Schutzmassnahmen, abschliessbaren Waschräumen und so weiter. Dazu kommt, dass die Asylverfahren nicht auf sexualisierte Gewalt ausgerichtet sind.