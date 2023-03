Kann ich Coping-Strategien antrainieren?

Gewisse Bewältigungsstrategien entwickelt der Mensch im Lauf seines Lebens unbewusst. Damit wir gut für Krisen und Probleme gewappnet sind, braucht es eine möglichst grosse Auswahl an Coping-Strategien. Je grösser unser Repertoire, desto resilienter Resilienz Was es braucht, um Rückschläge zu überwinden sind wir. Wie man Probleme am besten bewältigt, kann man lernen. So eignen sich etwa Soldaten, Polizistinnen, Psychiatriepfleger oder Leistungssportlerinnen gewisse Strategien an, um in kritischen Momenten zurechtzukommen.