Senkt Bundesrat Albert Rösti die Serafe-Gebühr bald auf 300 Franken?

Laut einer Recherche der «NZZ am Sonntag» plant der Bundesrat, die Halbierungsinitiative (200 Franken pro Jahr für Privathaushalte) zur Ablehnung zu empfehlen. Gleichzeitig will er der SRG selbst das Budget kürzen. So soll die Gebühr für die Bevölkerung von heute 335 auf 300 Franken gesenkt werden. Zudem sollen statt wie heute 25 Prozent der Firmen künftig nur noch 15 bis 20 Prozent eine Gebühr bezahlen. Für die SRG würden diese Massnahmen gemäss Schätzungen rund 150 bis 200 Millionen Franken Mindereinnahmen bedeuten. Für Kritik sorgt, dass der Bundesrat offenbar plant, das per Verordnung zu beschliessen, ohne das Parlament einzubeziehen.