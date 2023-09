Frau S. wollte höher hinaus als die 150 unteren Zentimeter der Nachbarn und baute einen 180 Zentimeter hohen Zaun. Kosten: 1700 Franken. Es standen nun also in einem Wohnquartier in Schaffhausen zwei Gartenzäune Rücken an Rücken, einer mit 150 plus Aufliegerbalken, der andere mit 180 Zentimeter Höhe. Derlei Sichtschutzelemente werden in der Gartenzaunszene auch «Umfriedung» genannt, was den gewünschten Effekt hübsch auf den Punkt bringt: Ruhe, Einkehr, innerer Frieden.