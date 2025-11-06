Und dann wäre da noch die Pseudofortschrittlichkeit bei der Elternzeit. Die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit will die bestehenden Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaube «flexibilisieren» statt «ausdehnen». Damit ist nicht etwa insgesamt mehr Zeit gemeint, sondern: mehr Vaterschaftsurlaub, aber nur zu Lasten der Frauen und deren im internationalen Vergleich sowieso schon lächerlichen 14 Wochen «Urlaub».