Kein Plan für die Zukunft

In dieser Gegenwart ist die Parteipolitik nicht angekommen – und hat darum keinen Plan für die Zukunft. Ein Blick über die Grenzen könnte helfen. Schweden und Norwegen kennen die Dienstpflicht für alle schon lange. In Deutschland verlangen die Grünen einen Bürgerdienst ähnlich dem Service citoyen. Und selbst die Regierungspartei CDU prüft ein Gesellschaftsjahr für alle, das über den Militärdienst hinausgehen soll.



In der Schweiz dagegen torpedieren Bürgerliche, Linke und Grüne gemeinsam den Neuanfang. Statt das ewige Männerargument für Ungleichheit abzuschaffen – die Dienstpflicht ohne Frauen –, wollen sie den Grabenkampf weiter kultivieren. An der Urne lässt sich das stoppen.