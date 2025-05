Immer wieder wechseln hochrangige Mitarbeiter des Bundes plötzlich in die Privatwirtschaft – oder umgekehrt. Das kann insbesondere dann zu Interessenkonflikten führen, wenn sie in der Privatwirtschaft in genau jenem Bereich arbeiten, für den sie zuvor bei der öffentlichen Verwaltung zuständig waren. Oder wenn sie als Verantwortliche der staatlichen Aufsicht eine innere Nähe zur Pharmaindustrie haben.