Zudem sollen den Kindern eine geregelte Tagesstruktur sowie der Zugang zu Schule und Berufsbildung ermöglicht werden. Auch sollen die Gesundheitsversorgung gewährleistet und ärztliche Vorsorgeuntersuchungen gefördert werden.



Denn für die Geschäftsführerin der EKM, Bettina Looser, ist klar: «Auch Kinder in der Nothilfe haben ein Recht auf ihr physisches und psychisches Wohlergehen und auf ein Aufwachsen in Sicherheit.» Die Schweiz stehe so in der Verantwortung, ihnen den Schutz ihrer Rechte und ihres Wohles zu gewährleisten.