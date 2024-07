In einem Bericht aus dem Jahr 2022 äusserte sie sich besorgt über die Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien, insbesondere Frauen, in den Schweizer Rückkehrzentren. So wurden ganze Familien in jeweils einem einzigen Zimmer untergebracht – und das jahrelang.



Die zwei von der Kommission besuchten Zentren hätten das Recht von Kindern auf angemessene Lebensbedingungen und das Recht auf Ruhe und Freizeit sowie auf Spiel und altersgemässe aktive Erholung verletzt.