N wie Neujahrsgrüsse

Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin verschickt traditionellerweise Neujahrsgrüsse. An wen diese gehen, hält man in Bern gern geheim. Die Liste der Staatsmänner und -frauen, die Doris Leuthard 2010 anschrieb, war erst nach drei Jahren erhältlich. Auf eine Anfrage, wem Ueli Maurer in seinem Präsidialjahr Alles Gute gewünscht hatte, erhielt der Beobachter die Antwort, es gebe keine entsprechende Liste.