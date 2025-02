Appenzell Innerrhoden ist das Schlusslicht

Auch bei den Kantonen zeigen sich grosse Unterschiede. Am meisten bekommen Kantonsparlamentarier mit rund 38’000 Franken in Zürich, am wenigsten mit 2100 Franken in Appenzell Innerrhoden. «Häufig ist die Entschädigung an die Teilnahme an Sitzungen gebunden, deshalb gibt es diese grossen Unterschiede», sagt Pirmin Bundi, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Lausanne, gegenüber dem Beobachter.