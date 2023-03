Was muss sich verbessern?

Medizinische Gewaltschutzabteilungen oder auch Krisenzentren, wie sie von verschiedenen Seiten gefordert werden, tragen sicher zu einer Verbesserung bei. Das sieht man zum Beispiel im Kanton Waadt, wo die Verurteilungsquote höher ist als in anderen Kantonen, wohl dank einer solchen medizinischen Gewaltabteilung an der Uniklinik in Lausanne. Nach einer sexualisierten Gewalttat ist eine medizinische Notfallversorgung ohne Anzeigedruck hilfreich für Betroffene. Sie bekommen die notwendige medizinische und psychosoziale Unterstützung, und es wird eine gerichtstaugliche Spurensicherung durchgeführt, ohne dass sie gleich anschliessend zu einer Einvernahme müssen. Meist werden die Betroffenen von einer geschulten Fachperson durchgehend begleitet und betreut. Anschliessend werden sie an die Opferhilfe verwiesen, wo sie weitere Unterstützung und Beratung hinsichtlich einer Anzeige erhalten. Aber auch die Ausbildung der mit der Strafverfolgung betrauten Beamtinnen und Beamten spielt eine wichtige Rolle im Anschluss an eine Vergewaltigung. Es ist entscheidend, wie das Setting und die Durchführung der Befragung gestaltet sind.