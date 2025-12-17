5. Wie geht es weiter, und wann kommen Änderungen?

Nach der Annahme der Motion muss der Bundesrat die Gesetzesänderung ausarbeiten und umsetzen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurde bereits beauftragt, die Umsetzung zu begleiten und bis Ende 2026 Bericht zu erstatten. Auf dieser Grundlage soll der Bundesrat Ende 2026 über weitere Massnahmen entscheiden. Ziel ist eine zügige Neuregelung. Die zuständige Kommission des Ständerats hat jedoch bereits mitgeteilt, dass sie sich im neuen Jahr nochmals mit diversen Fragen zu diesem Thema auseinandersetzen will. Die politische Diskussion dürfte damit noch weiter gehen.