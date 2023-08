Das mit den Verpflichtungen verstehe ich nicht ganz.

Vielleicht hilft eine Anekdote: Ich bin in Jordanien getrampt. Da hat mich ein Fremder mitgenommen und mich nach Hause eingeladen. In der Schweiz wäre das unmöglich. Später hat er versprochen, mich am nächsten Tag wieder mitzunehmen. Was er einfach vergessen hat.

Wenige Tage später habe ich zwei Schweizer getroffen. Sie luden mich ein, in ihrem Minibus mit nach Ägypten zu fahren. Wir haben uns am Busbahnhof verabredet. Am nächsten Tag bin ich mit einem Jordanier in die Stadt gefahren. Er sagte mir jedoch, einen solchen Busbahnhof gebe es gar nicht. Ich solle meine Freunde anrufen. Ihre Nummer hatte ich jedoch nicht. Ich wollte dennoch weitersuchen. Irgendwann kam ein Polizist auf mich zu und fragte mich, ob ich Jakub sei. Schweizer hätten nach mir gefragt. Der verblüffte Jordanier meinte, ich hätte ja tolle Freunde. Ich antwortete: Das sind Schweizer. Wenn man sagt, dass man sich trifft, dann muss man es auch tun.