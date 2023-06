Eigentlich illegal. Denn «fortgesetztes, unnötiges Herumfahren in Ortschaften» ist verboten. Ebenso «unnötiger Lärm». Darin sind die Autoposer, die sich in Rorschach in Positur werfen, besonders gut. «I han 24/7 nöd 1 ruhigi Stund», so ein Anwohner auf Facebook. «Keine Nacht kann man schlafen, es ist zum Kotzen», empört sich eine Anwohnerin.