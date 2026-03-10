Die Gegner der Vorlage sagen: Das Verbot des fremden Militärdienstes sei für die neutrale Schweiz noch heute von Bedeutung. Eine Rehabilitierung lehnen sie deshalb ab. Die Rechtskommission des Nationalrats schreibt: «Das Handeln der Résistance-Freiwilligen und der Unterstützerinnen und Unterstützer von italienischen Partisanengruppen hat sich im historischen Rückblick als richtig und weitsichtig erwiesen.»