Allgemein wird Gewalt mit böser Absicht ausgeübt. Bei Gewalt im Alter auch?

In der Pflege spielt böse Absicht in der Mehrheit der Fälle keine Rolle, sondern es ist Überforderung und Stress in einer konkreten Situation. Bei den Pflegefachkräften fallen auch die Arbeitsbedingungen ins Gewicht. Wenn man auf die einzelnen Patientinnen und Patienten und ihre Bedürfnisse eingehen will, braucht das Zeit. Die hat man in der Pflege aber nicht.