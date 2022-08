Hinzu kommen all die Nachrichten in den sozialen Medien, sie schüren Angst und verstärken die Unsicherheit und Ungewissheit. Medien und Intellektuelle in Europa sprechen von «Kriegsmüdigkeit». In anderen Ländern hörte man schon einen Monat nach Beginn der Invasion auf, über die Ukraine zu sprechen.



Kürzlich fragte mich auf einer internationalen Veranstaltung ein Delegierter aus Südamerika: «Ist der Krieg noch nicht vorbei? Unsere Medien haben seit April nichts mehr darüber berichtet, also dachte ich mir ...» Die Spenden seien im Vergleich zum März um das Achtfache zurückgegangen, sagt eine Freundin, die in der Ukraine für einen Freiwilligenfonds arbeitet.