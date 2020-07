Ich bin in Wädenswil am Zürichsee aufgewachsen und habe meine Sommer jeweils in der Surselva auf einem Maiensäss oberhalb von Pardomat verbracht. Wir Kinder haben beim Käsen und Heuen geholfen. Meine Mutter ist dort oben gross geworden. Sie hat immer gesagt, sie sei eine Bäuerin ohne Bauernhof. Egal, wohin sie ging, sie hatte immer leere Gläser in der Tasche, um Heubeeren, Pilze oder Frauenmänteli zu sammeln. So habe ich früh realisiert, dass es in der Natur viele Dinge gibt, die darauf warten, gepflückt oder geerntet zu werden.