Die schwindende Solidarität und die unterschiedlichen Meinungen führen jetzt zunehmend zu Konflikten. Geht das immer so?

Ja, am Anfang hat so eine Krise etwas unheimlich Vereinigendes. Erst danach kommen die unterschiedlichen Positionen ins Spiel. Mit den Lockerungen Coronavirus Rechtliche Fragen zur Lockerung der Massnahmen zog ein Gefühl der Fremdbestimmtheit durch das Land, wodurch das Streben nach Autonomie in den Demonstrationen zum Ausdruck kam. Die Leute wollen sich nicht reglementiert fühlen. Im Endeffekt gehört es zur Demokratie, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben – und dass man diese auch zulässt. In der Soziologie nennen wir das zivilgesellschaftliches Engagement. Ein Beispiel ist der Streiktag «Friday for Future» der Klimabewegung Erwachen einer Generation So hat die Klimajugend die Politik verändert . Es ist also an sich nichts Ungewöhnliches.