Doch die Mittelschicht ist keineswegs eine homogene Gruppe, wie unsere Reportage eindrücklich zeigt. Die Lebensrealitäten unterscheiden sich auch aufgrund der sehr unterschiedlichen Einkommensverhältnisse stark. Es kann deshalb sinnvoll sein, diese Gruppe in eine untere und eine obere Mitte zu unterteilen. Die Grenze zwischen dem oberen und dem unteren Mittelstand lag 2023 bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 6041 Franken (Alleinlebende) beziehungsweise 12’685 Franken (Paare mit zwei Kindern unter 14 Jahren).