Shoppen zu jeder Tages- und Nachtzeit? Was sich Kunden vielleicht wünschen, ist für die Angestellten eine Qual. Denn für sie bedeuten lange Arbeitszeiten und Sonntagsverkäufe Einschränkungen. Sie müssen die Kinderbetreuung organisieren und ihr Privatleben einschränken. Dennoch stellt sich die Politik hinter den Wunsch nach mehr Sonntagsverkäufen. Geschäfte sollen bald an zwölf Sonntagen statt wie bisher an vier pro Jahr offen haben.