Wegen nackter Brüste in einem Hallenbad musste die Berliner Polizei letzten Winter ausrücken. Eine Rettungsschwimmerin hatte ihre Längen oben ohne gezogen. Sie gehört zur Bewegung «Gleiche Brust für alle». Deren Parole lautet: Wenn Männer den nackten Oberkörper zeigen können, sollen das auch alle anderen dürfen. Die Polizei wies die Frau an, ihre Brust zu bedecken. Sie beschwerte sich und bekam recht. Nun dürfen in ganz Berlin offiziell alle mit nacktem Oberkörper baden.