«Alle haben davon gewusst, geholfen hat uns niemand.» Mit Sätzen wie diesem haben sich Bewohnerinnen und Bewohner des Kinderheims Einsiedeln vor sechs Jahren im Beobachter an die Öffentlichkeit gewandt. Sie wagten diesen Schritt, weil sie kurz zuvor vom früheren Heimleiter kontaktiert wurden, der im Alter nach Einsiedeln zurückkehrte. Das riss bei ihnen alte Wunden auf.