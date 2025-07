Nie zuvor und nie danach war die Stimmbeteiligung in der Schweiz höher, seit Frauen und Männer abstimmen dürfen: Am 6. Dezember 1992 beteiligten sich 78,7 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung an der Abstimmung zum Beitritt in den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).