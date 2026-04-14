Koch will mehr wissen über den Menschen, der ihr so böse mitgespielt hat. Sie stöbert Cedric Meiers Schwester auf, die ihr die ganze Wahrheit über ihren Bruder offenbart. In den letzten 15 Jahren sei Meier, so erzählt es dessen Schwester, mehrfach in Verfahren wegen sexueller Übergriffe und Gewalt gegen Frauen verwickelt gewesen. Seinen Sohn – den er gegenüber Isabel Koch als tot betrauert hatte – soll er im Babyalter aufs Schwerste gequält haben. Deshalb habe er ein Kontaktverbot zum eigenen Kind erhalten, das in Zürich lebt. Als Massnahme nach diesen Taten sei der Mann wiederholt in psychiatrischen Kliniken behandelt worden.