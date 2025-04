Nach der erlittenen Gewalttat machte sich die Luzernerin an verschiedenen Fronten für einen besseren Opferschutz stark. So veröffentlichte sie das Erlebte im viel beachteten Buch «Leben! Wie ich ermordet wurde» und trat wiederholt in Diskussionssendungen im Fernsehen auf. Auch hilft sie mit ihrem Betreuungsangebot «Sprungtuch» seit einigen Jahren anderen Gewaltopfern bei der Aufarbeitung. Für ihr Engagement wurde Dill 2011 ausserdem für den Prix Courage des Beobachters nominiert.